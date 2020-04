YouTube tira o clipe de Anitta do ar

O clipe Bola Rebola, da cantora Anitta, foi retirado do ar pelo YouTube um ano após ser lançado. Segundo Leo Dias, da Rádio Metrópoles 104,1 FM, a ação ocorre após o grafiteiro Wark, da Rocinha, entrar na Justiça contra a produtora responsável pelo clipe, a gravadora Universal e o Google.

Na manhã desta quarta-feira (23/4), já não era mais possível acessar o vídeo da funkeira nas buscas. Por meio dos links, aparece a informação de “vídeo indisponível”.

De acordo com Dias, o grafiteiro pede danos morais de R$ 100 mil por ter o desenho “O anjo” exposto no clipe gravado pela cantora na comunidade da Gamboa, em Salvador.

Quando foi lançado, em 22 de fevereiro do ano passado, o hit Bola Rebola ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais. A música, parceria de Anitta, Tropkillaz, MC Zaac e o colombiano J Balvin, mistura português, espanhol e inglês em sua letra, com batidas de funk no fundo.

O videoclipe da música trazia cenas no litoral e em uma comunidade de Salvador, na Bahia. Anitta ainda mencionou que o clipe foi inspirado no filme Cidade Baixa, longa de 2005 com Lázaro Ramos e Wagner Moura no elenco.

A artista gravou Bola Rebola com os seios tapados apenas por um par de adesivos, semelhante ao de Vai Malandra. Seu figurino também conta com uma calcinha colorida cavada e de cintura alta. No cabelo, Anitta usará aplique loiro e frisado comprado de Ludmilla, que tem uma marca própria.