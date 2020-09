Pai de Luísa Sonza sai em defesa da filha: “Ela não precisou de alguém como escada”

PUBLICIDADE

César Luís Sonza, pai da cantora, usou sua conta no Instagram neste domingo (13) para defender a filha, que tem sido atacada fortemente nas redes sociais. No IGTV, César se apresenta e se justifica por não se manifestar outras vezes, deixando com que Luisa tome as próprias decisões sobre sua vida. Explicou que ajuda apenas à pedido da cantora ou quando algo grave acontece.

“No momento está sendo falado muita coisa errada da Luísa. Envolvendo a nossa família como se, a partir de agora, ninguém mais prestasse”, afirmou. O pai da cantora acrescentou ainda que ninguém observa as ações boas que sua filha fez até hoje e ressaltou que ela nunca dependeu de ninguém financeiramente, já que começou sua carreira muito cedo.

“Luísa não precisou nem precisaria usar ninguém como escada, como as pessoas dizem. Mas que bom que o Whindersson tenha ajudado porque a Luísa também ajudou muito o Whindersson”, disse. O pai ainda recordou da época em que Sonza deixou de trabalhar para ajudar o ex-marido, que lutava contra a depressão. “O casamento acabou e, ao contrário do que as pessoas pensam, que bom que acabou agora, porque eles não têm filhos, são jovens. E podem reconstruir a vida deles”, afirmou.

César prosseguiu dizendo que tanto Whindersson quanto Luísa são boas pessoas. “Me estranha essa preocupação das pessoas em saber o que foi o que aconteceu. Deixa viverem fazendo o bem. O Whindersson é uma pessoa do bem, Luísa é uma pessoa do bem. Todos nós somos do bem, e procuramos ajudar quem a gente pode” comentou.

O pai ainda disse que apesar da paixão, o amor pode ser passageiro, mas que não se pode apaga a linda história que tiveram juntos. “Tive o prazer de conhecer o Whindersson e família dele. Não tenho nada contra eles e tenho certeza que eles também não”, disse César.

Ao final, ele afirma não estar preocupado com os comentários feitos na internet, pois vêm de pessoas que não conhecem sua família. E pede que Deus abençoe sua filha e o ex-marido, para que sigam fazendo sucesso e o bem. “A Deus julgará o futuro”, finalizou.

