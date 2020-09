PUBLICIDADE

O rapper Felipe Vilela apresenta hoje o EP “Compostagem”, que conta com a direção de Giba Moojen ​(áudio) e ​Elias Baptista ​(vídeo). O projeto conta com três faixas, entre elas a canção “Reluzir”, que traz a participação do cantor e compositor Eli Soares na faixa e no clipe, que foi gravado no deck da Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, SC, que também ganha lançamento hoje.

Sobre a nova música, Felipe comenta: “’Reluzir’ fala da resiliência, de superar desafios e constantemente estar disposto a quebrar seus novos recordes. Foi uma música que fiz como uma espécie de apelo social. Então, são vários recados dentro de um só”.

O EP “Compostagem” traz ainda as faixas “Essa é a hora”, que conta com as participações especiais de Ericka Nascimento e Fernandinho Beat Box, além da canção “De novo”, cujos videoclipes serão apresentados nas próximas semanas.