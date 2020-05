Maisa faz anivesário e pede cura de coronavírus de presente

PUBLICIDADE 

Maisa faz 18 anos de vida dia 22 de abril. Em conversa com seguidores no Instagram, ela revelou o que quer de presente: a cura da Covid-19. “Daqui a pouco é meu aniversário, me dê parabéns, me mande um afeto, uma mensagem. Me mande um presente se você quiser também, mais conhecido como cura da covid-19, esse é meu grande presente de aniversário”, afirmou.

“Se você souber uma maneira de eu acordar no dia 22 de maio e a cura do coronavírus estiver bem encaminhada já é um presente muito incrível, maior presente da minha vida”, continuou a apresentadora, que disse também que queria poder ver o namorado e também suas melhores amigas.

“Eu falei até para os meus pais que não quero nada esse ano de material, eu só quero realmente a cura da covid-19 e poder estar ao lado das pessoas que não tenho estado esse tempo. Essas coisas têm muito mais valor do que qualquer presente. Fé no Pai que a cura da covid-19 no dia 22 maio ou antes disso sai”, finalizou Maisa, reforçando o pedido para que as pessoas fiquem em casa.