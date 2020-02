Luto: morre locutor Asa Branca

PUBLICIDADE 

O locutor Asa Branca, conhecido por revolucionar a narração de rodeios no Brasil na década de 1990, morreu na tarde deste terça-feira (4). Aos 57 anos, ele estava internado no Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp) e morreu em decorrência de complicações de um câncer na mandíbula.

Asa Branca foi internado na tarde do dia 25 e, segundo a esposa, Sandra Santos, os médicos disseram que nada poderia melhorar o quadro do locutor. Além do estado avançado do câncer, Asa Branca também era HIV positivo.

“É com muito pesar que informo a todos o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações”, informa a nota publicada no perfil oficial do Instagram de Asa Branca, administrado por amigos e familiares.

Confira a íntegra da nota da morte de Asa Branca:

Com informações do Estadão Conteúdo