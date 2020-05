Leo Dias diz que era pressionado por Anitta para falar mal de Marquezine

A saga Léo Dias e Anitta continua. Depois de Anitta afirmar estar sendo chantageada por Léo, o jornalista soltou vários áudios em que a cantora comentava sobre artistas e passava informações do mundo das celebridades para Léo.

A polêmica envolvendo o colunista Leo Dias e a cantora Anitta ganhou um novo capítulo recentemente. Em vídeo, o jornalista revelou que falava mal de Bruna Marquezine por conta de pressão que sofria da cantora, que entrou com processo contra Leo. “A Anitta me chantageava para que eu atacasse a Bruna Marquezine”, diz o colunista no vídeo.

Leo Dias ainda citou outros artistas que Anitta havia o chantageado para falar mal. Entre eles estão: Pabllo vittar, Simaria e Marina Ruy Barbosa