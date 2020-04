Jornalista tem nude vazado e é demitido da Globo MT

PUBLICIDADE 

Douglas Belan, jornalista da TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso, foi demitido nessa quarta-feira (22), após ter deixado vazar um “nude” ao vivo. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL.

A notícia da demissão de Douglas causou revolta nas redes sociais, com muitos internautas considerando um absurdo a atitude da emissora. “Achei injusto, porque foi sacanagem do telespectador”, disse um. “Coitado, mas qual culpa ele tem?”, questionou outro.

No vídeo em questão, Douglas quase mostra um pênis ao vivo. Rapidamente, o assunto tomou conta dos noticiários e das redes sociais. Ele estava lendo mensagens dos telespectadores, quando se deparou com um nude.

O jornalista não chegou a carregar a foto, mas dava para notar que se tratava de algo erótico. “Ai caramba, deixa eu pular esse aqui, não sei o que é. Tirou a tempo? Ai, ai, ai, só no programa ao vivo”, disse Douglas na ocasião.