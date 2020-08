Ivete Sangalo manda filho dormir no meio de live surpresa

PUBLICIDADE

CRISTINA CAMARGO

Após participar ao vivo do projeto “Shell Abastecidos de Música”, em seu Instagram, a cantora Ivete Sangalo, 48, fez uma live surpresa para os fãs na noite desta terça-feira (11). Ela cantou, tocou violão, falou os nomes de vários fãs e disse que eles podiam pedir músicas.

A cantora disse que não gosta muito de tocar violão porque esquece as letras, o que realmente aconteceu. Além do músico, arranjador e diretor musical Radamés Venâncio, a live contou com as participações de Marcelinho, 10, e Daniel Cady, 35, filho e marido de Ivete. Os dois tocaram percussão.

Marcelinho, no entanto, não pode ficar até o fim da noite. Às 22h40, a cantora fez um gesto com as mãos sinalizando que estava na hora do menino dormir. Ele tentou resistir, mas não deu certo. “A gente vai discutir isso em uma live?”, perguntou Ivete. O filho se despediu e obedeceu a mãe. Ela ainda lembrou que ele precisava escovar os dentes.

Já Daniel tocou ao lado da cantora na maior parte da apresentação. Os dois trocaram muitos olhares e beijos. “Um beijo para ganhar like”, ela brincou após cantar “Easy”, de Lionel Richie. Ao lado do marido, que não tirou os olhos da cantora, Ivete cantou também “Frisson”, de Tunai. E, de novo, os dois deram selinhos.

Em live no início do mês, o casal já havia se beijado e afastado rumores de que estão em crise. “São 12 anos together”, ela disse nesta terça. Cady chegou a deitar no colo de Ivete enquanto ela cantava “Coleção”, de Cassiano. Nessa hora, ela fez cafuné no marido.

Após muita insistência, Ivete contou com outra participação familiar na live: a irmã e empresária Cynthia Sangalo. As duas cantaram “Quando a chuva passar”.

A cantora baiana encerrou a live com “Olhar 43”, do RPM, logo após perceber que Paulo Ricardo estava acompanhando a apresentação no Instagram. Antes, ela lembrou do dia em que não conseguiu ir a um show do grupo por falta de dinheiro, quando ainda não era artista.

Ivete Sangalo tem realizado de muitas lives. De acordo com ela, é importante falar com o público. A primeira live musical dela ocorreu em abril e foi transmitida pela Globo. A apresentação durou cerca de duas horas e meia em seu primeiro show virtual, que contou com uma plateia de brinquedos.

As informações são da FolhaPress.