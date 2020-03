Gracyanne Barbosa Evita academia por causa do coronavírus

PUBLICIDADE 

Apesar de muitos estabelecimentos ainda não fecharem as portas por causa da pandemia de coronavírus, Gracyanne Barbosa, esposa do cantor Belo, decidiu parar de fazer exercícios físicos fora de sua residência.

Ela usou as redes sociais para pedir para todos não saírem de casa em medida de proteção contra o vírus. “Treininho de abs em casa. Fique em casa!”, escreveu na publicação no perfil oficial no Instagram. A modelo fitness compartilha, com os mais de oito milhões de seguidores, uma rotina de exercícios que está fazendo durante a quarentena.

“Na minha casa tem uma academia”, explicou. Ainda em conversa com os fãs, Gracyanne confirma que malha todos os dias.

Estadão Conteúdo