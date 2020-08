Digão, vocalista do Raimundos, se recupera da Covid e comemora: ‘Oficialmente livre’

PUBLICIDADE

O cantor e guitarrista da banda brasileira Raimundos, Digão, 49, usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para comemorar sua recuperação após receber diagnóstico positivo de Covid-19. Através dos Stories do Instagram, o músico publicou uma selfie com a legenda: “Oficialmente livre”.

Apesar de não ter ficado hospitalizado por causa da doença, Digão afirmou que não foi um período fácil. “Graças a Deus estou rodeado de família e amigos médicos a quem pude confiar”, escreveu o cantor em uma publicação.

No último domingo (9), dia em que foi comemorado no Brasil o Dia dos Pais, Digão postou um registro com seus dois filhos e falou sobre a importância da saúde na vida. “Ter saúde apesar de qualquer obstáculo e amar a família do jeito que ela for… Isso é vida. Só Deus é perfeito .”

Agora, com a saúde “100%”, segundo ele, Digão deve retomar os projetos que foram adiados por causa do coronavírus. No início do mês de agosto a banda Raimundos iria participar de um evento online e por conta do cantor, cancelou a apresentação.

Rodrigo Aguiar Madeira Campos, mais conhecido como Digão, é vocalista e guitarrista da banda desde 1985, quando o grupo foi formado. No início da carreira o músico era baterista, mas após desenvolver problemas auditivos devido ao instrumento, ele começou a tocar guitarra.

As informações são da FolhaPress