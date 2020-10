Depois do término Gusttavo Lima e Luan Santana focam na carreira

PUBLICIDADE

Depois do fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita, o cantor e a influenciadora estão tentando seguir em frente. Foi o que aconteceu também com o cantor Luan Santana depois do fim do relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães.

Luan Santana continua no México, focado na carreira internacional. O cantor também trabalha na divulgação da parceria com Giulia Be para a canção “Inesquecível”.

Jade Magalhães, por sua vez, após agradecer pelo apoio recebido, retomou as atividades como influenciadora. Surgiu mostrando algumas peças em sua página e até protagonizou um ensaio em vídeo, em que posa sob lâmpadas acesas e desfila. “Permita-se”, escreveu.

Já Gusttavo Lima, após a separação, fez uma live em que faturou cerca de R$1,5 milhão. O show foi transmitido do Mato Grosso. O artista atingiu a marca de cinco milhões de ouvintes no Spotify e lançou duas músicas: “Café com amor” e “Tudo que queria”.

A ex-mulher, Andressa Suita, segue a mesma linha. A influenciadora, que tem ficado mais reclusa, publicou uma imagem e um vídeo. No registro, ela surge caminhando, ao som de uma canção da dupla Anavitória. “Agora eu quero ir para me reconhecer de volta”, diz a letra.