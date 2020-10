Colunista afirma que Gusttavo Lima viveu affair com ex de Dudu enquanto estava com Andressa

PUBLICIDADE

De acordo com informações da colunista Fabíola Reipert, divulgadas durante o programa ‘Balanço Geral‘, da Record TV, o cantor Gusttavo Lima teria vivido um affair com Mallu Ohanna, ex mulher do jogador de futebol Dudu, enquanto estava com Andressa Suita, de quem se separou recentemente.

No programa, a assessoria de Gusttavo Lima nega conhecer Mallu. Porém, a colunista diz ter provas da relação entre os dois, e que esse “encontro” teria acontecido pelo menos quatro vezes.

Confira abaixo o vídeo da colunista da Record TV: