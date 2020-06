Babu Santana segue internado e assessoria pede orações

PUBLICIDADE

Babu Santana, ex bbb, se sentoi mal e está internado em um hospital na Barra da Tijuca. Segundo a assessoria de imprensa do ator o carioca passa bem e seu quadro de saúde é estável. “Ele está aguardando resultados de exames”, informou a assessoria à Quem.

Babu chegou a participar do programa “Anitta dentro da casinha” na quinta-feira, 18. “Paizão está bem. Ele ficará internado para fazer exames de rotina e a suspeita de Covid-19 está descartada, de acordo com o boletim médico recente. Só o que a família pede a vocês neste momento é que emanem energias positivas para que ele volte para casa o mais rápido possível. Agradecemos a todos pelas mensagens carinhosas que estamos recebendo”, alertou a asessoria no Instagram do ator.

Babu Santana (Foto: Reprodução / Instagram)