Anitta revela mais uma tatuagem, dessa vez no bumbum

Nesta segunda-feira (8), a cantora Anitta compartilhou com seus seguidores do Instagram um vídeo onde mostra sua nova tatuagem no bumbum.

No vídeo ela interage com o namorado, Gui Araújo e dança enquanto mostra a tatuagem.

“Essa tatuagem na bunda da Anitta ficou perfeita”, elogiou um internauta. “Será que o Gui desenhou?”, brincou outra seguidora.