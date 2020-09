Caio Castro vai virar piloto da Porsche Cup, mas revela que não abandonará TV

PUBLICIDADE

Leonardo Volpato

São Paulo, SP

O ator Caio Castro, 31, agora pode ser chamado também como um piloto. Ele acaba de entrar para a equipe da Porsche e vai disputar em 2021 a sua primeira edição da Porsche Cup, campeonato de turismo da modalidade.

A ideia dele é treinar, saber todas as técnicas e se preparar com a sua nova equipe para no ano que vem estar pronto para correr a 300 km. De acordo com ele, realiza um sonho de criança. Caio é amante da velocidade desde o ano 2000 e corre de kart desde 2008.

“Bate nervosismo, sempre bateu. É um pouco isso que me move, a expectativa antes de entrar na pista, acertar o carro, isso me gera ansiedade, nervosismo, cobrança. E estamos com frio na barriga porque são 300 km por hora. Mas tenho a certeza de que acontecerá da forma que queremos”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Castro, a sua nova empreitada não vai impedir que ele também continue atuando. Atualmente ele pode ser visto na reprise de “Fina Estampa” (Globo). “Uma coisa não inviabiliza a outra.

Não é novidade para mim, mas será para o grande público. Entro em uma categoria muito assistida. Isso vai se tornar público. Comecei a correr em 2008 e novela comecei em 2007. Crescimento em ambos foi igual e desde lá uma coisa não inviabilizou a outra. Sigo da mesma maneira. Mas hoje escolhi estar aqui e meu foco para 2021 é o campeonato.”

As informações são da FolhaPress