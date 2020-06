BLACKPINK lança novo single, “How you like that”

PUBLICIDADE

O quarteto de superestrelas sul-coreano BLACKPINK está de volta com seu novo single, “HowYou Like That” (YG Entertainment/Interscope Records), produzido por TEDDY e escrito por TEDDY, R.Tee, 24 e Danny Chung, uma canção pop com o som original e característico do BLACKPINK, que abraça ainda mais sua mensagem para seguir em frente e voar mais alto em qualquer situação. OUÇA “HOW YOU LIKE THAT”: https://umusicbrazil.lnk.to/ HowYouLikeThat

O lançamento acontece hoje, com um vídeo que o acompanha. Além disso, o BLACKPINK fará sua estreia hoje à noite (26) no programa de TV The Tonight Show com Jimmy Fallon. Assista aqui:

Tendo estreado em 2016 com “SQUARE ONE”, o BLACKPINK cativou o público e se tornou um dos maiores grupos pop do mundo. Com o lançamento de seus minis álbuns, “SQUARE UP” e “Kill This Love“, o BLACKPINK alcançou fama global e provou sua popularidade ao concluir com sucesso sua turnê mundial e ser o primeiro grupo feminino de K-pop a se apresentar no Coachella, o maior festival de música dos Estados Unidos. Com “HowYou Like That”, o grupo faz seu grande retorno e, mais uma vez, quebrará seus próprios recordes com mais poder e charme do que nunca.