Belutti estreia como apresentador no ‘Arena Brahma’

PUBLICIDADE

Belutti já está há 12 anos na estrada ao lado do parceiro Marcos, formando juntos a dupla Marcos e Belutti. Além de grandes sucessos e hits que marcaram a carreira do cantor, agora ele se propôs a um novo desafio: o de apresentador. O convite para comandar um programa virtual surgiu da cervejaria Brahma. O ‘Arena Brahma’ é uma iniciativa inédita da marca que vai elevar o gênero sertanejo a outro patamar. E como toda iniciativa sertaneja pede uma dupla de sucesso, Belutti terá ao seu lado na bancada a influenciadora digital Rafa Kalimann, que dividirá com ele a responsabilidade do folhetim. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 20h, no Instagram dos artistas (@belutti e @rafakalimann) e também no da cervejaria (@brahmacerveja).

“Estou ansioso para a estreia! Esse programa é um desafio muito legal que topei participar. Vou falar com os fãs de um jeito novo, fora dos palcos, mas tenho certeza de que levaremos o sertanejo para o Brasil inteiro. Todo mundo poderá se conectar com a gente pelas redes sociais, vai ser incrível”, declarou Belutti.

Diretamente do IGTV de Brahma e dos artistas, Belutti e Rafa apresentarão um programa repleto de informação e descontração. Tudo isso sem deixar de lado os assuntos mais quentes do universo sertanejo, com entrevistas, curiosidades e até mesmo os memes mais comentados da internet. Essa é a primeira vez que a marca aposta nessa plataforma dentro do Instagram, trazendo diferentes canais de divulgação e um formato leve e muito divertido. Cada programa tem de 10 a 20 minutos de duração. Ao todo, serão oito episódios.

“Estou muito contente em fazer parte desse novo projeto de Brahma, justamente dentro do mundo sertanejo, que eu gosto tanto. Nosso programa vai surpreender as pessoas e levar um novo olhar para a casa delas. Espero que esse seja apenas o início de uma longa parceria”, afirmou Rafa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ‘Arena Brahma’ é projeto idealizado pela marca em parceria criativa com as agências Africa e DraftLine e produzido pela Snack.