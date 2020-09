Baterista da banda Lagum morre após show

PUBLICIDADE

O baterista da banda Lagum, Breno Braga, morreu após um show drive-in na noite de sábado (12) em Nova Lima-MG. Tio Wilson, como era chamado, teve uma indisposição depois da apresentação e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

A banda confirmou a perda através do perfil oficial no Instagram. “Desde já, agradecemos o amor ao nosso irmão e as mensagens de solidariedade”, afirma a equipe, em nota.

Tio Wilson, 34 anos, era o integrante mais velho da Lagum. A banda, natural de Brumadinho-MG, mescla diversos ritmos como rock, reggae e MPB. Em junho deste ano, o conjunto fez uma live comemorando seis anos de existência e homenageando Charlie Brown Jr: