PUBLICIDADE

O amor não está no ar, o amor está no arraiá. É o que garante a dupla Ricco e Rony que, nesse dia 11, já entra no clima do dia dos namorados com a alegria da festa junina. Os casais de Brasília poderão começar a comemoração com o Arraiá do Amor. No dia 11, às 19h, a festa junina que acontece virtualmente, será transmitida em um cenário totalmente criado de uma verdadeira festa junina. Isso, graças ao La Fiesta Buffet que com sua experiência e trajetória no mundo dos eventos transmite em seu ambiente uma verdadeira vila junina. E o que não vai faltar nessa festa são os quitutes mais aguardados do ano.

O buffet cuida de garantir as delícias com uma entrega personalizada na casa dos participantes. Os pedidos podem ser feitos até às 14h do dia 11 de junho, pelo telefone: (61) 99604-1596. As entregas serão realizadas, em todo o DF, entre 15h e 20h, no dia do show. A opção de drive thru também está disponível.

O kit junino traz muitas delícias e com uma grande variedade e dispõe de canjica de coco e amendoim, arroz carreteiro, galinhada, carne de sol com mandioca e paçoca de carne, curau, cuscuz de tapioca, doce caseiro, bolo de mandioca e milho, caldo e o famoso pé de moleque.

Para o dia 11 e 12 de junho, os casais contam com um mimo para celebrar a data: uma maça do amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ideia é fornecer os kits juninos durante todo o mês de junho e julho. Após, a live show, os interessados podem fazer suas encomendas diariamente até às 14h. As entregas vão ocorre de quinta a domingo, de 15h às 20h.

Serviço: Arraiá do Amor embala os pombinhos de Brasília

Data: 11 de junho de 2020

Horário: 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valor kit junino: R$149,90 + taxa de entrega (a combinar conforme endereço)

Entregas: em todo o DF

Pedidos por encomendas diretamente pelo telefone: (61) 99604-1596- whatsapp

Transmissão: https://youtu.be/tdY-1dXVTTQ