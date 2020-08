ABMES comemora 38 anos com a banda Blitz e apoio à campanha para doação de bolsa digital

PUBLICIDADE

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) comemora, em agosto de 2020, 38 anos de fundação e trabalho ativo em prol da educação superior. Em virtude da impossibilidade de realização de

eventos presenciais, imposta pela pandemia da Covid-19, a celebração da data será on-line com apresentação musical da banda Blitz, criada também em 1982, pelo vocalista Evandro Mesquita. O evento, que será gratuito, acontece na próxima sexta-feira, 14 de agosto, às 20h, no canal da ABMES no YouTube.

Durante a live, a Associação abrirá espaço para o lançamento oficial da campanha “Corona no Paredão: Doe um futuro”, da organização não-governamental (ONG) Gerando Falcões. O projeto está arrecadando fundos e doando, a crianças e adolescentes de favelas, pacotes de dados de internet e acesso a um aplicativo com aulas preparatórias para o Enem, reforço escolar, cultura, formação emocional e apoio ao empreendedorismo. As contribuições poderão ser feitas a partir de um QR Code, que estará disponível durante o show.

Colaborar com iniciativas sociais que ajudam estudantes da educação básica faz parte da preocupação da ABMES, como observa o diretor presidente da entidade, Celso Niskier. “Ao completar 38 anos, a ABMES está ainda mais conectada com os associados e sintonizada com o momento atual do Brasil, que exige a participação em projetos

sociais, como esses da ONG Gerando Falcões. Também é nossa preocupação a melhoria da qualidade da educação básica pública por intermédio da ampliação da democratização ao acesso à tecnologia”.

Bolsa digital

A ONG Gerando Falcões ajuda crianças e jovens de mais de 100 periferias e favelas brasileiras com projetos focados em cultura, educação e esporte e qualificação profissional de jovens e adultos. Em razão do fechamento das escolas durante a pandemia da Covid-19 e da dificuldade de acesso à internet para continuar estudando, a ONG liderada por Edu Lyra criou a campanha “Corona no Paredão: Doe um futuro”.

A partir da doação no valor de R$ 49,90 por mês – ou valor parcial – os colaboradores contribuem para o pagamento da uma bolsa digital com 6GB de dados de internet e acesso a um aplicativo com oferta de aulas preparatórias para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), reforço escolar, cultura, formação emocional e apoio ao microempreendedor. A meta da ONG é oferecer 77 mil bolsas digitais e, até o momento, foi arrecadado o valor correspondente a cerca de 3,2 mil. A doação pode ser feita no site da campanha ou no QR Code que será divulgado durante a live musical da ABMES.

História ABMES

A ABMES foi fundada em agosto de 1982 por um grupo de dirigentes que decidiu criar uma associação para representar, nacionalmente, a categoria das instituições privadas de ensino superior e lutar por direitos legítimos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Desde então, marca presença no cenário nacional contribuindo continuamente para as políticas públicas para a democratização e o desenvolvimento do ensino superior particular com diálogo ativo e constante com o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Ministério da Educação (MEC) e integrantes do Congresso Nacional.

Junto a seus associados, presentes em todos os estados brasileiros, a ABMES promove programas de apoio acadêmico e administrativo, eventos, treinamentos e cursos de capacitação, treinamento, realiza pesquisas e edita publicações sobre o setor privado de ensino superior. Atualmente, em razão do cenário atípico criado e dos desafios

provocados pela pandemia da Covid-19, a ABMES tem intensificado o suporte administrativo, pedagógico e jurídico aos seus associados e colaborado com a transformação digital das instituições.

Banda Blitz

Assim como a ABMES, a banda Blitz foi criada há 38 anos, pelo vocalista Evandro Mesquita. É um dos grupos precursores do rock nacional da década de 1980. A trajetória começou no espaço multicultural Circo Voador, no Rio de Janeiro, com a música de sucesso “Você não soube me amar”, pertencente ao álbum de estreia “As Aventuras da Blitz”, que vendeu 100 mil cópias em apenas três meses e atingiu a marca de 1 milhão de unidades comercializadas pouco depois.

Ao longo de quase quatro décadas e várias formações – Fernanda Abreu e Lobão, inclusive –, a banda se apresentou por todo o Brasil e muitos países do exterior e lançou de 11 álbuns. A história se transformou no livro “As aventuras da Blitz” (2008), escrito pelo jornalista Rodrigo Rodrigues e no documentário “Blitz: O Filme”, dirigido por Paulo Fontenelle. Além do vocalista Evandro Mesquita, fazem parte da Blitz, Billy Forghier (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Nicole Cyrne (backing vocal) e Andréa Coutinho (backing vocal).