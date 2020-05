PUBLICIDADE 

Uma mídia que tem ganhado cada vez mais espaço: assim é o vídeo. Se você tem curiosidade

sobre o tema, saiba que existem boas razões para aprender a editar um vídeo.

“Editar vídeo” é um dos termos mais buscados pelos usuários do Google, afinal, trata-se de um recurso cada vez mais importante para diferentes tipos de redes sociais. Entretanto, saber editar um vídeo vai além de posts para Instagram ou YouTube, podendo ainda ser uma fonte de renda extra ou uma nova profissão. Estes e outros motivos estão na lista a seguir, com 5 razões para aprender a editar um vídeo.

Complemento de renda

Em tempos de quarentena, crise econômica e redução de salários, muitas pessoas estão procurando formas de complementar a renda. Saber editar um vídeo pode significar um trabalho paralelo, principalmente com a produção de conteúdo para as redes sociais, cada vez mais presentes e importantes na vida dos consumidores.

A boa notícia é que você não precisa de grandes investimentos para transformar a edição de um vídeo em renda extra. Você pode utilizar um aplicativo para fazer vídeo online grátis, como o Wondershare Filmora9, que além de ser totalmente em português, conta com uma interface intuitiva e efeitos pré-programados, fazendo com que uma edição simples tenha aspecto profissional. Por ser fácil de usar, é ideal para quem está começando.

Oportunidades profissionais

E quando a renda extra se transforma em oportunidade profissional? Isso pode acontecer com a edição de vídeo, já que se trata de um serviço com bastante procura no mercado. Quando você começar a editar um vídeo, pode perceber que gosta da atividade o suficiente para torná-la a sua profissão oficial.

Quem sabe editar vídeos pode encontrar oportunidades profissionais em agências de publicidade, produtoras, empresas de eventos, filmagens em geral, projetos em redes sociais, entre outros. A verdade é que o vídeo se tornou uma das maiores mídias de comunicação, basta observar o crescimento de plataformas como YouTube, Instagram e TikTok, que são totalmente focadas nos vídeos.

Registrar momentos especiais

Outra boa razão para aprender a editar um vídeo é a possibilidade de registrar e guardar momentos especiais com amigos e familiares. Ocasiões como nascimentos, festas e casamentos merecem uma gravação, que fica ainda melhor com uma edição de vídeo personalizada.

Os vídeos também podem ser utilizados como recurso extra em celebrações específicas, como os vídeos de homenagem. De fato, contar com esse tipo de produção deixa tudo mais emocionante e não é à toa que os vídeos estão sempre presentes entre as dicas de como pedir em casamento, um momento único na vida do casal.

Criar conteúdo diferenciado para as redes sociais

Se no começo as redes sociais eram despretensiosas e focadas no compartilhamento entre amigos, hoje as pessoas se esforçam para criar imagens e vídeos com um certo nível de qualidade. Aqueles que gostam desse tipo de plataforma, podem aprender a editar um vídeo para ter Stories ou gravações no YouTube com maior grau de profissionalismo.

A criação de conteúdo para redes sociais é uma grande ferramenta de divulgação para quem tem um pequeno negócio. Ao saber editar um vídeo, seus posts vão ganhar um upgrade, despertando a atenção de possíveis clientes. Nada como utilizar mídias gratuitas em favor do seu negócio, não é mesmo?

Exercício mental

Especialistas em saúde mental são unânimes ao afirmar que o aprendizado é tão importante para o cérebro quanto os exercícios físicos são para o corpo. E uma das melhores formas de manter a mente em dia é aprendendo algo novo, principalmente se este “algo” representar um certo desafio, que te tire da zona de conforto.

A verdade é que editar um vídeo é um ótimo exercício mental, já que envolve aprender um software do zero, descobrir recursos diferentes, colocar a criatividade para funcionar ao desenvolver projetos, etc. Assim, quando você realizar uma edição de um vídeo, saiba que está colaborando para sua saúde cerebral.

Com tantos bons motivos para aprender a editar um vídeo, tudo o que você precisa fazer é começar essa experiência. Na internet, é possível encontrar uma ampla gama de tutoriais, para os mais variados softwares. O próprio Filmora9, que citamos anteriormente, conta com canal para explicar todos os detalhes sobre edição e você pode conferir a sua análise realizada pelo portal Maistecnologia. Com um pouco de dedicação e criatividade, em pouco tempo você estará fazendo grandes edições de vídeo, seja para registrar um momento especial de forma única ou para se profissionalizar na área.