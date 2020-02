Vigia morto a pedradas foi vítima de latrocínio, diz polícia

PUBLICIDADE 

Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal um vigia, que foi morto por chutes e tijoladas, por uma adolescente de 13 anos, no último dia 28, foi vítima de latrocínio, e não de homicídio como era especulado.

De acordo com a Polícia, as investigações demonstram que ocorreu provável latrocínio, roubo seguido de morte, contra Antônio Soares da Silva, de 52 anos. Ainda segundo a polícia houve participação de terceiros no assassinato do homem.

O caso

O crime aconteceu no dia 28 de janeiro, quando a adolescente alegou que matou o homem ao se defender de uma eventual tentativa de estupro. Em depoimento, ela disse que Antônio assoviou, mostrou o pênis, correu atrás dela e tentou agredi-la.

Na época do assassinato alguns depoimentos conflitantes levaram os agentes a desconfiar que a menina teria assassinado o homem porque assim seria mais fácil roubar seu carro.

Os dois envolvidos no caso trabalhavam na mesma oficina mecânica, que fica na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras, local do crime.