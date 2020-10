Vídeos: carro pega fogo na EPTG

PUBLICIDADE

Um carro pegou fogo na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), antes do acesso ao Pistão Norte, sentido Taguatinga, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo informações preliminares, o motorista do GM Vectra de cor preto que aparece nas imagens abaixo estaria dirigindo embriagado e teria colidido com outros três veículos.

Os carros atingidos pelo Vectra foram um Nissan Sentra de cor preta; um Fiat Siena de cor branca; e um Fiat Uno de cor cinza

Veja imagens do carro em chamas:

Em outras imagens, o motorista do Vectra aparece ajeitando uma cadeirinha com dificuldades para se equilibrar em pé. Outro homem, que parece ser dono de um dos carros atingidos, chega a gritar com ele, reclamando da colisão.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e combateu o incêndio. Não houve vítimas.

Duas faixas da via marginal da EPTG precisaram ser interditadas, causando certo congestionamento na via. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) foi acionado e deve fazer o teste do bafômetro nos envolvidos.