Vídeo: PMDF salva jovem de tentativa de feminicídio no Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da VTR 3908, salvou uma jovem vítima de tentativa de feminicídio no Paranoá na tarde desta terça-feira (25). A corporação foi acionada pelo pai da jovem.

Segundo informações passadas pelo familiar, Mariana Eduarda Lima dos Santos havia sido vítima de golpes de chave de fenda de seu namorado, Maicon Vasconcelos Ferreira dos Santos. Chegando ao local, a guarnição entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Todas as viaturas estavam em atendimento e, por falta de uma à disposição para o socorro, a corporação decidiu levá-la na própria viatura, pela gravidade dos ferimentos. Mariana foi levada, então, para o pronto-socorro do Hospital Regional do Paranoá (HRPA) para que os ferimentos fossem tratados.

Veja o momento da chegada da jovem ao hospital: