Vídeo: mais três fugitivos da Papuda são recapturados

A força-tarefa de policiais penais, militares e civis recapturou mais três dos 17 presos que fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda na madrugada desta quarta-feira (14).

O vídeo abaixa mostra os policiais conduzindo os fugitivos às viaturas:

Os nomes dos recém-capturados não foram divulgados.

Durante a madrugada, os presos fugiram pelo teto da ala C do bloco 1 do CDP. A ala abriga detentos que aguardam por julgamento.

Já nas primeiras horas do dia, três dos fugitivos haviam sido recapturados. Agora, mais três. Desta forma, 11 fugitivos seguem sendo procurados pela força-tarefa.

O porta-voz da Polícia Militar (PMDF), major Michello Bueno, comentou sobre a atuação dos militares nas buscas. “No momento da fuga, várias viaturas vieram, inclusive batalhão de cães farejadores fizeram o cerco. Até o momento, a gente tá com policiamento reforçado no local para tentar capturar mais algum preso”, explicou.