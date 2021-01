Vídeo: Dupla é presa em Samambaia após furto de caminhonete

PUBLICIDADE

Dois homens foram presos em flagrante após furtar caminhonete em Taguatinga. O veículo foi recuperado, por volta das 16h desta sexta-feira (15), na QR 205/405, em Samambaia/DF.

Policiais militares do 11º BPM receberam a informação do Copom (190) sobre uma caminhonete Ford F1000, verde, que havia sido furtada em Taguatinga Sul. De acordo com as informações, o veículo trafegava pela área de Samambaia.

Na altura da quadra 205 de Samambaia Norte, a equipe deparou-se com o veículo e iniciou o acompanhamento por alguns metros, até que o condutor da caminhonete colidiu e juntamente com seu comparsa fugiu a pé.

Um foi detido na quadra 203 e o outro, detido pelo GTOP 31 A na altura da quadra 405 de Samambaia Norte.

Eles disseram que furtaram o carro em Taguatinga e que seria vendido em Santa Maria por R$ 1.000,00.

A dupla foi presa e encaminhada à 26ª DP para registro da ocorrência.

íAs informações são da PMDF