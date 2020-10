Vídeo: dia especial na vida dos pacientes da oncologia do Hospital de Base

PUBLICIDADE

Música, alegria, solidariedade, amor. Foi com esses ingredientes que profissionais de saúde e músicos quebraram hoje (20) a rotina dos pacientes do setor de Oncologia do Hospital de Base, administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGESDF). Esse dia especial foi mais uma ação dentro da programação da campanha “Outubro Rosa”.

A música ficou por conta da Banda Caritó, com Airton e Samuel. As flores, o carinho e a solidariedade vieram nos braços de enfermeiros, psicólogos, terapeutas e profissionais dos mais diversos segmentos. Os pacientes gostaram, reagindo do jeito que podiam. Foi o caso do paciente Luiz Cláudio Guimarães. Sem poder falar por conta de uma cirurgia na garganta (traqueostomia), movia os lábios para “interpretar” a música “Força Estranha”, de Caetano Veloso. Já a paciente Laurivânia Antônia assistia a tudo enquanto arrumava as tranças.

A Enfermaria 1012 foi a mais animada. Ali, as pacientes Eloilde, Aparecida, Luzia e Maria Eunice atacaram de forró do mestre Luiz Gonzaga. Foi o maior sucesso. Emoção que alguns pacientes só conseguiam demonstrar com o olhar. Olhar que fizeram jorrar lágrimas dos olhos dos músicos, dos profissionais, dos familiares dos doentes e dos próprios pacientes.

A emocionante ação do “Outubro Rosa” voltou a se repertir á tarde. Desta vez, promovida pela equipe de Enfermagem do Setor de Internação da Oncologia do Hospital de Base. Ao som de chorinho, os pacientes receberam o carinho dos profissionais, que também lhes brindaram com bolo, doces, salada frutas e sucos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decoração do hall da Oncologia foi outro destaque da ação. Fotos de pacientes enfeitavam as paredes, ornamentadas ainda com balões, flores e mensagens otimistas. Para a enfermeira Tauani de Brito Madalena, valeu o esforço. Afinal, são ações como essas que fazem pacientes e profissionais se fortalecerem para enfrentar os desafios de um câncer.