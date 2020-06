Vice- Governador, Paco Britto segue internado com infecção causada por covid-19

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), atualizou a situação do Vice-Governador Paco Britto, que segue internado por conta de uma infecção pulmonar causada pela covid-19. Paco está internado no DF Star, mas seu quadro é estável. Ele tem previsão de alta para sexta-feira (26).

Além de Paco, o secretário de Governo, José Humberto, também está internado no hospital, com quadro estável, por conta de uma infecção causada pelo coronavírus. Assim como Paco, o secretário deve ter alta nos próximos dias.