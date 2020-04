Vale do Amanhecer e Paranoá ganharão novas unidades básicas de saúde

PUBLICIDADE 

O Vale do Amanhcer e o Paranoá receberão novas unidades básicas de saúde (UBS). Os contratos para a execução das obras foi assinado e publicado no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (17). A previsão é de que sejam entregues à população dentro de 13 meses.

As duas fazem parte de um total de cinco novas unidades básicas de saúde já licitadas. Foram assinados contratos para a construção de uma no Sol Nascente e outra no Jardins Mangueiral. Na próxima semana, está prevista a assinatura do contrato de mais uma, no Buritizinho, na Região de Saúde Norte.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, disse que “a construção dessas novas unidades de saúde atendem determinação do governador Ibaneis para ampliação e humanização do atendimento à população”. Ele lembrou que, além dessas cinco UBS, a secretaria também vai entregar, ainda este ano, por meio do IGESDF, sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O diretor de Organização de Serviços de Atenção Primária, Maurício Fiorenza, explica que “todas essas UBS são do tipo II, ou seja, comportam entre quatro e cinco equipes de estratégia de saúde da família e oferecem serviços de laboratório, odontologia, sala de acolhimento, vacinação e farmácia”. O funcionamento será de 7h às 19h, de segunda à sexta, e aos sábados, das 7h às 13h.

Maurício destaca que as UBS do Paranoá e do Vale do Amanhecer terão capacidade para atender, cada uma, cerca de 15 mil pessoas. Ambas as regiões são bem carentes e as novas unidades aumentarão a cobertura local de estratégia de saúde da família”, diz o diretor.

A construção da UBS do Vale do Amanhecer custará R$ 3.106.000,00. Já na unidade do Paranoá, a obra foi orçada em R$ 3.172.861,51.

Cobertura

Atualmente, a Região de Saúde Leste, que contempla o Paranoá, conta com 28 unidades básicas de saúde, com 79% de cobertura de estratégia de saúde da família.

“No Paranoá, temos oito UBSs, sendo cinco rurais, e essa nova virá para atender ao Paranoá Parque, área de moradias de interesse social, com cerca de 24 mil pessoas”, observa o diretor de Atenção Primária da região, Wallace dos Santos.

Na Região de Saúde Norte, onde ficará a unidade do Vale do Amanhecer, há 34 UBS, sendo 20 em Planaltina, seis em Sobradinho, outras seis em Sobradinho II e duas na Fercal. A cobertura de saúde da família é de 53,7%.

Com informações da Agência Brasília