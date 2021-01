Vacinada a primeira idosa no Distrito Federal

PUBLICIDADE

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou, nesta terça-feira (19), no DF pelo Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Com isso, Glória Neri, 76 anos, foi a primeira idosa a ser imunizada na capital federal. Ela vive no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante.

A idosa relata sobre o sentimento de ter sido vacinada contra a Covid-19. “Eu estou feliz da vida porque sou a primeira pessoa [idosa] do DF a ser vacinada, em nome de Jesus”. Além de Glória, outros 121 idosos e 91 cuidadores que vivem e atuam na unidade receberam a vacina.

Aplicadas por profissionais da Atenção Primária da Região de Saúde Centro-Sul, as vacinas levaram alívio e esperança para todos os moradores do local. Afinal, eles estão isolados há meses, muitos sem visitas de familiares. “Me sinto feliz em colaborar com a saúde pública do Brasil em prol da saúde de todos os meus conterrâneos”, declarou Gracy Oliveira, 91 anos, que também vive no Lar dos Velhinhos e foi a segunda a receber a dose da CoronaVac. “Falo conterrâneos porque eu sou do Amazonas, e eles estão no pico, então eu me sinto feliz de colaborar, de alguma forma, para a melhoria do nosso país, e do mundo inteiro”.

A titular da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Mayara Noronha Rocha, acompanhou a ação no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, onde há 92 idosos conveniados da pasta – a instituição também abriga 30 idosos pelo sistema particular . “Um potinho tão pequeno e tão cheio de esperança”, destacou “Neste dia, nesta casa, neste lar, temos a oportunidade de traduzir a palavra esperança para esses idosos que tanto aguardaram por este dia. Isso mostra o compromisso de todo o governo do Distrito Federal com o grupo de risco, em especial com os mais vulneráveis”.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, também compareceu à unidade. “Desde o início da pandemia, nosso olhar tem sido bem atento para os idosos do DF”, declarou. “Nós lançamos o programa Sua Vida Vale Muito para atender as demandas e necessidades dessa população que é mais vulnerável, principalmente nesse período em que vivemos. Acompanhar de perto a vacinação dos idosos que estão nas instituições de longa permanência é muito gratificante, traz esperança, até sanidade para pessoas que estão em isolamento há muito tempo”.

Vacinação no DF

O público-alvo da primeira fase é formado pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que atuam nas UTIs, profissionais administrativos que fazem a ficha de atendimento dos pacientes, vigilantes, profissionais de limpeza que trabalham em hospitais e UBSs, servidores do Samu, bombeiros que atendem no pré-hospitalar, profissionais da Atenção Primária que recebem pacientes com sintomas respiratórios, idosos acima de 60 anos e deficientes que vivem em instituições de acolhimento ou asilos e seus cuidadores, além da população indígena.

A imunização para os demais integrantes dos públicos-alvo previstos no Plano Operacional de Vacinação Contra a Covid-19 no DF começará assim que a Secretaria de Saúde (SES) receber mais doses da vacina. A pasta divulgará a informação em tempo hábil.

As informações são da Agência Brasília