UnB promove palestras sobre saúde mental em tempos de pandemia

Discutir a saúde mental é fundamental para passar pelo momento tão difícil que o mundo atravessa. Para ponderar os impactos da pandemia do novo coronavírus na população, o Departamento de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) promove no próximo sábado (8) a Jornada Acadêmica da Liga de Psiquiatria da UnB.

O médico psiquiatra Luan Marques é um dos convidados do evento on-line, que vai debater transtornos pós-traumático em tempos de pandemia. “Pensar e entender o momento em que vivemos é fundamental para lidar com as consequências que devem vir. O objetivo do encontro virtual é debater os efeitos e como isso impacta em nosso saúde mental”, ressalta Marques.

A série de palestras também vai abordar depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, economia, estresse, entre outros. Contando com outras participações de profissionais da saúde renomados. O evento é gratuito e estará disponível em https://www.even3.com.br/ jornadalaps/

CRONOGRAMA

8h40 – 9h – Abertura

9h – 10h – Tristeza e depressão em tempos de pandemia

10h – 11h – A ansiedade e seus transtornos em tempos de pandemia

11h – 12h – O estresse e seus transtornos em tempos de pandemia

Intervalo

13h – 14h – Sono, alimentação e seus transtornos em tempos de pandemia

14h – 15h – Tratamentos em Saúde Mental em tempos de pandemia

15h – 16h – O futuro em tempos de pandemia – o que esperar dos rumos da saúde mental

