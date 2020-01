Troca da Bandeira terá ainda mais atrativos em 2020

PUBLICIDADE 

A primeira cerimônia da Troca da Bandeira de 2020 ocorre neste domingo (5), a partir das 9h, na Praça dos Três Poderes. Diversas atrações estarão disponíveis incluindo novidades como a exposição do trabalho dos artesãos que fazem parte da Rota do Artesanato de Brasília e de viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), responsável pelo primeiro evento do ano. A manhã ainda vai contar com a apresentação de uma banda de música e o sobrevoo de aeronaves.

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, convida todos os moradores e visitantes da cidade para a celebração. “Em 2020 vamos tornar o Bandeirão ainda mais especial para celebrar mensalmente o aniversário de 60 anos de Brasília. Para isso, buscamos diferentes parcerias para incrementar o evento e torná-lo cada vez mais atrativo para as famílias”, diz a secretária.

A Setur-DF, além de abrir o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e trazer o trabalho dos artesãos, oferecerá passeios turísticos guiados em ônibus e programas de educação, civismo e cidadania junto ao Congresso Nacional.

O SESC oferecerá cama elástica, pingue-pongue e pintura de rosto, além de resgatar memórias da infância com uma oficina de brincadeiras retrô como amarelinha, elástico, peteca e bolinhas de gude. O público também pode ficar despreocupado com o calor do verão. Haverá tendas disponíveis e distribuição gratuita de água e picolés.

O Corpo de Bombeiros fará o tradicional desfile cívico-militar, com a execução do Hino Nacional, a salva de tiros, concerto musical e a apresentação de cães adestrados. Também irá disponibilizar rapel no Congresso Nacional, uma oportunidade de ver a Esplanada dos Ministérios de outra ângulo, e oficinas de atendimento pré-hospitalar, com informações essenciais sobre procedimentos em paradas cardiorrespiratórias, desobstrução de vias aéreas, entre outros procedimentos de primeiros socorros.

A Troca da Bandeira é uma das maiores expressões do turismo cívico do país e ocorre no primeiro domingo de cada mês. A cada edição, uma Força ou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é responsável pelo evento. Com 100 metros de altura, o monumento do Mastro da Bandeira consta no Guiness Book como maior bandeira hasteada do mundo.

Confira a programação completa:

Troca da Bandeira

Data: 5 de janeiro (domingo)

Horário: 9h às 12h

Local: Praça dos Três Poderes

Secretaria de Turismo

– Centro de Atendimento ao Turista (CAT) com Decoração Natalina

– Exposição do Artesanato de Brasília

– Passeios Turísticos guiados em ônibus TCB

– Programas de Educação, Civismo e Cidadania com o Congresso Nacional

Corpo de Bombeiros

– Desfile cívico-militar

– Execução do Hino Nacional

– Salva de 21 Tiros

– Concerto com a Banda de Música CBMDF

– Exposição de viaturas

– Exposição de equipamentos de salvamento

– Rapel no Congresso Nacional

– Cães adestrados

SESC

– Cama elástica

– Pedal Kart

– Pingue-pongue

– Pebolim (Totó)

– Pintura de Rosto

– Oficinas de brincadeiras retrô (amarelinha, bambolê, bola de gude, elástico, ioió, peão, peteca, perna de pau, etc)

Outras atrações e serviços

– Oficinas de atendimento pré-hospitalar com o Corpo de Bombeiros

– Distribuição gratuita de picolés (SESC)

– Distribuição gratuita de água (CAESB)

– Foodtrucks

– Tendas para o público

– Banheiros químicos