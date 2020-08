Trio vai para delegacia após prisão por drogas no SIA

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Três pessoas foram levadas para a delegacia após serem flagradas com drogas durante uma abordagem no Trecho 17 do SIA, próximo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

O trio estava dentro de um veículo e ao avistar a viatura tentaram se evadir, mas foram acompanhados e capturados pelos militares. Dentro do carro, os policiais militares encontraram aproximadamente meio quilo de maconha, porções de cocaína, um celular, carregador, pacotes de fumo, maços de cigarro e uma faca.

Todos os envolvidos não informaram a procedência dos objetos e foram conduzidos à 1ª DP para o registro da ocorrência.