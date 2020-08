Trecho do Setor Policial será interditado nesta sexta-feira (21)

PUBLICIDADE

Devido à obra de revitalização da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), a partir da madrugada desta sexta-feira (21), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai bloquear a faixa esquerda da Via ESPM, sentido W3 Sul, no trecho entre o viaduto do Eixo Rodoviário Sul (ERS) e o viaduto do Eixo W (ERW – Sul).

A medida, solicitada pela Secretaria de Obras em virtude da realização de escavação do solo na região, visa garantir a segurança dos veículos que circulam na via. A previsão é que a interdição ocorra por 90 dias, no entanto, poderá sofrer alterações conforme o cronograma da obra. Durante esse período, o Detran-DF realizará o monitoramento do trânsito no local.