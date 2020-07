Trabalhador morre após ser esmagado por viga de 2 toneladas

PUBLICIDADE

No fim da tarde desta segunda-feira (20), por volta de 16h44, um trabalhador sofreu um acidente de trabalho e veio a óbito no SAAN, quadra 02, lote 310. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas terrestres e treze militares para atender a ocorrência.

Segundo testemunhas, uma viga de aproximadamente duas toneladas, que estava sendo içada por um guindaste se desprendeu e acabou atingindo o trabalhador.

Alessandro Gomes de Souza, 26 anos, sofreu ferimentos graves na região torácica e parada cardiorrespiratória. Inicialmente foram realizadas manobras de reanimação por mais de 30 minutos, mas Alessandro não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado ainda no local.

A retirada da viga foi realizada por colegas antes mesmo da chegada das viaturas do CBMDF. Uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para o local.





