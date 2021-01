Todos os tipos de cirurgias eletivas são retomadas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde decidiu, na última segunda-feira (25), liberar todas as cirurgias eletivas realizadas na rede pública. Por isso, a partir da próxima segunda-feira (1°/2), os procedimentos vã ser retomados. As operações estavam suspensas desde 29 de junho, com exceção das cirurgias oncológicas, cardiovasculares, transplantes e judicializadas, além das das cirurgias de urgência.

O secretário adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, explicou que, recentemente, “foram adquiridos insumos e medicamentos capazes de garantir um estoque mínimo suficiente para a realização de procedimentos cirúrgicos, que antes estavam suspensos”. Sanchez acrescentou que, com o abastecimento regularizado, “todas as cirurgias, de todas as especialidades, voltam à normalidade”.

Além do estoque mínimo de insumos e medicamentos para os procedimentos cirúrgicos também foram considerados pontos como a taxa de ocupação de leitos Covid-19 na rede pública do Distrito Federal, com suporte de ventilação mecânica, que na tarde desta terça-feira (26) estava em 58,89%, conforme atualização do site Info Saúde-DF. Além da criação do Plano de Contingência de Procedimentos Cirúrgicos.

De acordo com Sanchez, as Regiões de Saúde devem se organizar, montar mapas, solicitar os estoques necessários de insumos e medicamentos para a realização das cirurgias e repasse das ofertas de espera ao Complexo Regulador em Saúde do DF (CRDF), que fará a regulação médica com direcionamento desses pacientes às vagas ofertadas.

“No dia 1º de fevereiro já é a data para ocorrer as cirurgias eletivas em todos os hospitais do Distrito Federal e não para começar a organizar. Mapas cirúrgicos e reabastecimento de estoques devem ser realizados durante esta semana. Na segunda queremos voltar à normalidade em todas as especialidades”, salienta.

Vale ressaltar que o cenário atual está sendo monitorado sistematicamente para garantir que todas as medidas sejam adotadas sem prejudicar a assistência aos pacientes.

As informações são da Agência Brasília