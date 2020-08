TJDFT faz SES-DF voltar a divulgar contagem de óbitos de antes da mudança

PUBLICIDADE

Uma determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) faz com que a Secretaria de Saúde do DF tenha que retomar a divulgação do número de mortes das vítimas do novo coronavírus da mesma forma que era feita no início da pandemia.

A liminar foi concedida pelo TJDFT seguindo pedido feito pelo deputado distrital Chico Vigilante para o Governo do Distrito Federal (GDF), solicitando a alteração. O formato de divulgação foi feito ainda neste mês. O então secretário de Saúde, Francisco Araújo, se mostrava incomodado com a divulgação da forma em que era feita e afirmou, durante coletiva de imprensa, que isso causava “desassossego” para a população do DF.

“Não é só você pegar o boletim e divulgar o montante de óbitos que teve ali. Por que eu falo isso? Porque a nossa letalidade, a letalidade do Distrito Federal é uma das menores do país, e a gente precisa divulgar isso. Então quando jogamos para a sociedade 66 óbitos na segunda-feira, onde aconteceu só um, de certa forma isso é desassossegador para a população”, havia dito na época.

Veja o documento na íntegra: