Tentativa de feminicídio: homem ateia fogo em corpo de companheira

No último sábado (9), Luis Carlos de Melo Cabral, 37 anos, jogou álcool e ateou fogo no corpo de sua companheira, Regiane Gonçalves, 41 anos, no Paranoá (DF). Os dois estavam juntos há cerca de um ano e, segundo a vítima, o homem é usuário de álcool e outras drogas e esta não teria sido a primeira agressão.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no mesmo dia, por volta de 23h a vítima estava dormindo no quarto quando o homem chegou embriagado. A vítima conta que percebeu quando o autor jogou álcool nela e disse: “eu vou te queimar”. Segundo ela, quando tentou levantar, o homem ateou fogo. A mulher, então, gritou por socorro e o proprietário da casa onde ela reside de aluguel a auxiliou. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

A vítima foi socorrida, encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá. De lá, foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), que é referência para queimados, e permanece hospitalizada.

O suspeito ainda não foi preso, mas a Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado já representou pela prisão preventiva. Luis Carlos tem passagens por tentativa de homicídio e roubo.