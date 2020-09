Sindlab deixa a Fecomércio a anuncia entrada na CNSaúde

PUBLICIDADE

Os presidentes e dirigentes associados ao Sindicato dos Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Distrito Federal (Sindlab) decidiram na manhã desta quinta-feira (24) deixar a Federação do Comércio do DF (Fecomercio).

O anuncio oficial por parte do Sindlab deve acontecer nos próximos dias. O sindicato optou por entrar na Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde). A filiação deve acontecer já no próximo mês, em outubro.

Na reunião desta quinta, os dirigentes consideraram que não há a necessidade de permanecer na Fecomércio-DF.

De acordo com fontes que presenciaram o encontro, os presidentes dos laboratórios optaram por sair para “tentar deixar claro aos demais sindicatos” que a condução da federação precisa ser em conjunto. “Se estão prejudicando os próprios sindicatos que deveriam defender, o Sindlab optou por dar o exemplo”, contou um interlocutor.

Por esta mesma razão, os dirigentes do sindicato dos laboratórios optou por não retirar as ações judiciais e provocações ao Ministério Público local contra ações da Fecomércio-DF.