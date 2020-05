Sindicato comemora a sanção da MP do reajuste salarial

PUBLICIDADE 

A Medida Provisória que garante o reajuste salarial de policiais civis, bombeiros e policiais militares do Distrito Federal foi assinada, na tarde desta terça-feira (26), pelo presidente Jair Bolsonaro. A assinatura foi feita no gabinete presidencial do Palácio do Planalto.

“O que o presidente Bolsonaro fez foi um reconhecimento à força de segurança do Distrito Federal, considerada a melhor do Brasil”, disse o governador em exercício, Paco Britto. Ele representava o governador Ibaneis Rocha no evento. “Parabéns a esses militares e agradeço, em nome do governador Ibaneis, a sensibilidade que o presidente Bolsonaro teve de assinar essa medida”, complementa.

O sindicato recebeu a notícia com alegria. Rafael Sampaio – Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo-DF) disse que o reajuste “começa a corrigir essa grande defasagem salarial”.

“Aproveitamos o ensejo para agradecer o governador do Distrito Federal por todo o empenho emprestado à nossa causa, ao compromisso firmado desde a campanha pelo GDF. Agradecemos a toda a bancada do Distrito Federal por ter defendido com muita garra a aprovação do PLN 1. Agradecemos ainda o ex-debutado Alberto Fraga, que sempre nos manteve informado”, disse.

Participaram do ato o vice-governador Paco Britto e do secretário de Segurança, Anderson Torres, o senador Izalci Lucas e do ex-deputado federal Alberto Fraga, que participaram das negociações pró-recomposição dos vencimentos das forças de segurança distritais. Além deles, a deputada federal Paula Belmonte e o presidente do Senado, Davi alcolumbre (DEM-AP) estavam no evento, que foi fechado à imprensa.

Foi autorizado o reajuste de 8% para policiais civis e, no caso dos militares, a recomposição começa com 25% na gratificação da Vantagem Pecuniária Especial (VPE). Dessa forma, 8% da recomposição também estará no contra-cheque de PMs e bombeiros.