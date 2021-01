Shopping ID realiza campanha e garante 45 dias de promoção com até 50% de desconto 

PUBLICIDADE

Com o slogan “Mude sua casa sem mudar de casa”, a campanha Decora Fácil ID começou no dia 8 de janeiro e vai até o dia 21 de fevereiro, totalizando 45 dias de promoção. Vários produtos, entre sofás, móveis planejados, objetos decorativos, utensílios do lar, móveis para escritório, entre outros, estarão expostos nas lojas e nos corredores do shopping com descontos exclusivos de até 50%.

Todas as lojas de decoração participam, com exceção da megastore ETNA e também a Kalunga, que tem suas próprias promoções

Segundo o superintendente do Shopping, Zoroastro Neto, já é tradição do setor moveleiro realizar promoções nos meses de janeiro e fevereiro, melhor época de vendas para o segmento. E está confiante : as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 modificou o panorama do mercado de trabalho, das escolas e das pessoas em geral. O home office, o homeschooling e o isolamento social tem levado as famílias a ficarem mais tempo dentro de casa e passarem a buscar mais conforto. A venda de móveis para casa e escritório, eletrodomésticos e outros itens do lar cresceram, o que tem sido muito bom para o setor, acrescenta Neto.

O ID reúne lojas especializadas em móveis e artigos do lar com as melhoras marcas, serviços e amplo estacionamento. O shopping possui três torres comerciais, com um total de 800 salas e escritórios comerciais. Além disso, o estabelecimento possui 900 vagas internas e 400 externas (públicas). O shopping também possui excelentes opções de gastronomia, como a Steakhouse Madero, o nordestino Mangai e o bistrô Paris 6.