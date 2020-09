Setembro amarelo: palestra online debate prevenção ao suicídio e rede de apoio durante a pandemia

PUBLICIDADE

Durante o mês conhecido como mundial de prevenção ao suicídio, no dia 18 de setembro, a partir de 18h, será realizada uma palestra para compartilhar conhecimento e conscientizar a população sobre o tema. A ação, totalmente online e gratuita, é promovida pela Anhanguera Brasília, unidade de Taguatinga Norte, para incentivar que pessoas que pessoas que possuam pensamentos suicidas busquem ajuda. Com o tema “Prevenção ao suicídio: o que é importante saber sobre se cuidar e ser parte útil de uma rede de apoio?”, a palestra será ministrada pela psicóloga clínica Isadora Araújo.

“A pandemia da covid-19 e a necessidade de isolamento social têm tornado ainda mais importante a reflexão sobre a nossa saúde mental e de pessoas próximas. Por isso, vamos discutir esse tema tão importante, falando sobre prevenção ao suicídio e também sobre a importância da rede de apoio, principalmente durante esse momento de pandemia que estamos passando. Acreditamos que o primeiro passo para diminuir essas estatísticas é abrir espaço de diálogo e o evento tem também esse papel”, afirma o coordenador de Psicologia da Anhanguera Brasília, unidade Taguatinga Norte, Leonardo Boaventura Martins.

Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente e 96% dos casos, segundo informações do Ministério de Saúde estão relacionados a transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar e/ou abuso de substâncias – números que colocam essa entre as três principais causas de morte de pessoas entre 15 e 29 anos no mundo. Para a OMS, suicídio é uma prioridade de saúde pública. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende voluntária e gratuitamente aqueles que quiserem e precisarem conversar, sob total sigilo, por telefone (basta discar 188), e-mail e chat 24 horas todos os dias. O centro realiza apoio emocional e prevenção.

Palestra Setembro Amarelo

Data: 18 de setembro (sexta-feira), das 18h às 19h30

Tema: “Prevenção ao suicídio: o que é importante saber sobre se cuidar e ser parte útil de uma rede de apoio?”

Transmissão: por meio de plataforma interativa, basta acessar o link. Não é necessário realizar inscrição prévia.