Senador pede a aprovação de projeto que concede aumento a PMs e Bombeiros do DF

Em uma fala contundente, o senador Izalci Lucas (PSDB) subiu à tribuna da Câmara Federal nesta quarta (11), em sessão conjunta do Congresso Nacional, para pedir a inclusão do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 1/2020, que autoriza a recomposição salarial para policiais civis e militares do Distrito Federal.

Há a possibilidade do tema entrar na pauta de votação, caso todos os vetos do Executivo nacional sejam votados ainda na tarde de hoje. No discurso, porém, Izalci defendeu a aprovação do projeto que prevê o reajuste de 25% na Vantagem Pecuniária Especial (VPE) dos policiais e bombeiros militares e o aumento de 8% para os policiais civis, ambos retroativos a janeiro deste ano.

“Peço aos parlamentares que votem favoravelmente para que essa matéria seja aprovada e finalmente as forças de segurança pública do DF recebam o merecido aumento”, afirmou o congressista.

Nesta terça-feira (10) o projeto chegou a ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e foi encaminhado ao plenário do Congresso.

O possível aumento está sendo esperado desde o ano passado pelas categorias armadas. Com a aprovação do PLN o projeto será encaminhado ao Palácio do Planalto para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, possa assinar uma Medida Provisória que irá permitir os reajustes das três forças.

Depois de todo esse processo, o aumento ficará a cargo do Buriti que deve retirar recursos do Fundo Constitucional e, em menor fração, do próprio Tesouro para custear os valores acrescidos.