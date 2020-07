Segundo sargento da PMDF morre vítima de covid-19

PUBLICIDADE

O segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Ranulfo Roberto Batista de Araújo morreu em decorrência da covid-19. Internado desde o dia 3 de julho, Ranulfo faleceu na noite de sábado (18).

Inicialmente, o militar deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Em seguida, foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Ranulfo passou 11 dias na unidade de tratamento intensivo (UTI).

É a quinta perda da PMDF por conta do novo coronavírus. 829 profissionais já tiveram contato com o vírus. 89 seguem afastados.

Panorama no DF

Os últimos números divulgados pelo Painel Covid-19, do Governo do Distrito Federal (GDF), indicavam que o DF chegou a 12.443 casos ativos de infecção pela covid-19. São considerados ativos aqueles pacientes que ainda estão com o vírus e têm a chance de transmiti-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos mais de 12 mil ativos, o DF também tem 67.641 recuperados — pessoas que deixaram de apresentar sintomas da doença depois de 14 dias. Com isso, o número total de infectados, registrados de março até então, chega a 67.641.

Até o momento, são 1.075 óbitos, sendo 977 de moradores do DF e 98 de pessoas de outros estados, mas que faleceram em unidades de saúde da capital federal.