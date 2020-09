Seduh apresenta projeto para uso residencial em imóveis no SCS

PUBLICIDADE

Na tarde desta sexta-feira (4) o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira, apresentará o projeto para uso residencial em imóveis do Setor Comercial Sul (SCS). A minuta do Projeto de Lei já foi apresentada ao Conplam.

Além de Mateus, estarão presentes na entrega os secretários de Governo, José Humberto, e de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, além da administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. A apresentação será feita no Salão Branco do Palácio do Buriti às 15h.

Entenda

Com o programa de revitalização do Setor Comercial Sul, o novo setor planejado deverá conter melhor infraestrutura, além da inclusão de áreas culturais e de moradia. Com a conclusão destes estudos, o Governo do Distrito Federal (GDF) apresenta o novo modelo de vivência no setor.

A ideia de “dar vida” à região, que deve ser afetada pelo contexto atual de pandemia do novo coronavírus, foi pensada sob ordens expressas vindas do chefe do Executivo local. “Já há uma ociosidade grande (do setor) e com a pandemia, a tendência é de que se agrave ainda mais”, explicou.

Segundo o funcionário da Seduh, uma situação de “maior ociosidade” das áreas comerciais deve ser levada em conta, já há a crença de que a cultura de teletrabalho, decorrentes do isolamento social imposta pela doença, deve continua mesmo no pós-pandemia.