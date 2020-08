Secretaria de Saúde nomeia mais enfermeiros efetivos

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (13), a Secretaria de Saúde recebeu mais 42 novos enfermeiros para ocupar cargos efetivos na pasta. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).Entre os chamados estão enfermeiros obstetras e de Família e Comunidade.

“Essas nomeações vem para fortalecer a rede pública de saúde no combate a pandemia. Há um esforço de gestão em garantir o melhor atendimento à população nesse momento e isso passa pelo reforço de mais profissionais, especialmente enfermeiros, que estão na linha de frente”, afirmou o secretário de Saúde, Francisco Araújo.

De acordo com a subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, a nomeação é na verdade uma republicação, pois na primeira chamada desses profissionais, em 15 de julho, foram nomeadas 36 pessoas. Contudo, faltaram seis enfermeiros que tinham sido classificados primeiro. Por isso, aquela publicação foi tornada sem efeito, para nomear agora todos os 42 enfermeiros.

“Conforme o compromisso do governador Ibaneis Rocha e do secretário de Saúde, mesmo com a vigência da Lei n° 173, que prevê vedações voltadas ao controle das despesas obrigatórias, todas as vacâncias serão preenchidas com a convocação de concursados”, destacou Silene Almeida.

Próximos passos

A relação de documentos que devem ser apresentados pelos nomeados pode ser conferida neste link.

Os profissionais têm até 30 dias corridos, a contar da data da nomeação, para serem empossados. Após essa etapa, eles terão cinco dias para entrar em exercício. A data do Curso de Acolhimento para Novos Servidores, que é obrigatório, ainda será definida.

Nomeações

Em 2020, a Secretaria de Saúde nomeou um total de 1.106 servidores efetivos, contando com os 42 convocados recentemente. Com a última divulgação, a pasta chamou neste ano 824 médicos, 207 enfermeiros, 74 especialistas em Saúde e um técnico em Saúde.

A título de comparação, em 2019 foram nomeados 376 profissionais de saúde, sendo 200 médicos, 131 técnicos de enfermagem, 27 especialistas em Saúde e 18 enfermeiros.

Com informações da Agência Brasília