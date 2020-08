Saúde convoca profissionais para combater a Covid-19

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde publicou, nesta sexta-feira (21), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a convocação oficial dos primeiros candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Emergencial, publicado no dia 17 de junho.

Neste primeiro momento foi chamado um total de 255 profissionais: 59 clínicos médicos, cinco psiquiatras, 66 enfermeiros e 125 técnicos de enfermagem que atuarão na prevenção, combate, mitigação, e enfrentamento da Covid-19. Eles também vão atuar na triagem e no atendimento direto ou indireto dos pacientes confirmados ou suspeitos da doença. A contratação temporária é pelo período inicial de seis meses.

“Em razão das vedações imposta pela Lei n°173/2020, precisamos recorrer à contratação temporária para reforçar as equipes da assistência para evitar a sobrecarga dos profissionais que estão no enfrentamento à Covid-19. Numa pandemia, cuidar dos trabalhadores da Saúde é a principal estratégia para o combate à doença, pois, eles são os combatentes na linha de frente dessa guerra. Essa é a determinação do Governador Ibaneis e do secretário de Saúde, Francisco Araújo”, destaca Silene Almeida, subsecretária de Gestão de Pessoas

O certame para cadastro reserva contemplou as áreas de Enfermagem (enfermeiro e técnico), Clínica Médica, Psiquiatria e Psicologia. A aprovação e classificação dos candidatos inscritos não geram qualquer direito à contratação, que ocorrerá de acordo com a emergência e necessidade da Secretaria de Saúde. O resultado com os classificados foi publicado no DODF desta quinta-feira (20/08).

