Rua é pavimentada no Núcleo Rural Jardim II

A padaria de Maria de Fátima Morais não será mais a mesma depois desta quinta-feira (17), dia em que o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou 1,5 km de pavimentação da extensão da Estrada Vicinal (VC) 461, via que dá acesso ao Núcleo Rural Jardim II, na região do Paranoá. Com investimentos de R$ 1 milhão, a obra movimentou, além das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), 50 empregos indiretos.

Agora, a proprietária do comércio poderá receber os produtos que compra de seus fornecedores sem precisar ir até a cidade mais próxima para buscá-los. Antes, era assim que a empresária fazia para poder manter o negócio.

Maria de Fátima conta que, normalmente, os entregadores evitam ir a lugares não pavimentados. “Ou eu buscava ou ia até o Plano Piloto para comprar as coisas, e aí ficava até mais caro, né?”, situa. Ela acredita que até os preços vão baixar a partir de agora.

Quem também se alegrou com a entrega da obra foi a produtora Angela Maria Natividade. “Agora, a produção que sair daqui vai chegar mais limpa à Ceasa, vai ser mais valorizada”, comemora ela, que planta soja e milho e cria gado, porcos e galinhas para comercializar. A região é considerada a maior produtora de grãos por hectares do país.

Ganhos para todos

Há mais benefícios trazidos pela pavimentação da via, que chega bem na entrada da região de pouco mais de mil habitantes. Para as crianças que estudam na única escola da região – agora com asfalto na porta –, a obra significa mais saúde. “Os alunos chegavam atrasados na época de chuva porque os ônibus ficavam atolados”, lembra Maria de Fátima. “Muitas crianças sofriam com problemas respiratórios por causa da poeira, e isso acabou”, garantiu o vice-governador Paco Britto, presente à cerimônia de inauguração da VC-461.

De acordo com o vice-governador, serão imensos os ganhos da população com a via, que liga a DF-285 ao Núcleo Rural Jardim II. “Estamos valorizando o que deveria ter sido valorizado há muito tempo e que foi ignorado por governos anteriores”, disse. “Os produtores rurais, que estão segurando a economia do país e do DF nesses tempos de pandemia, sentirão as melhorias, sem atoleiros e com produtos que chegarão aos supermercados com mais qualidade para a mesa da população”.

Espera de 40 anos

Executado em apenas 44 dias pelo DER-DF, o trabalho inclui terraplanagem, base, sub-base e pavimentação do trecho, além de sinalização horizontal e vertical. “Essa obra é importantíssima porque beneficia muito a comunidade que vive a 60 km do centro da cidade”, ressaltou o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Junior. Foram mais de 40 anos para que o asfalto chegasse à porta dos produtores. “Nem acredito, mas isso não é mais sonho, é realidade”, valoriza Angela Natividade.

O vice-governador aproveitou o momento e anunciou, ainda, outros serviços que beneficiarão comunidades rurais da região do Paranoá, como a licitação e início dos trabalhos na VC-441 – que chegará ao Núcleo Rural Lamarão – e as obras na ponte do Córrego da Pontinha, na DF-295. “A determinação do governador Ibaneis Rocha é para cuidarmos de todos, e é o que estamos fazendo – ouvindo as reivindicações da população e, assim, realizando ações que atendem aos anseios de todos”, destaca Paco Britto.

Com informações da Agência Brasília