Rodoviária recebe hoje teste de câmeras termográficas

A Rodoviária do Plano Piloto recebeu, nesta segunda-feira (1), testes de câmeras termográficas que vão ajudar no combate à pandemia de Covid-19 no Distrito Federal. Os equipamentos já são usados em shopping centers do Distrito Federal e auxiliam em ambientes de grande circulação de pessoas.

Os equipamentos utilizam de raios infravermelhos para identificar portadores de alta temperatura em meio a grande aglomerações.

Para se ter uma noção da precisão, as câmeras são capazes de identificar em um segundo um indivíduo com temperatura elevada entre 30 pessoas em circulação ao mesmo tempo, 1.800 pessoas por minuto.

O sistema é disponibilizado pelo grupo Setec e identifica ainda pessoas que não estão usando máscaras.

A tecnologia já foi adquirida por estabelecimentos como Terraço Shopping, na Octogonal; Park Shopping, no Guará, e o Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul. A precisão das informações pode variar em 0,3 graus C para mais ou para menos.

“As câmeras termográficas já estão instaladas em pontos de grande circulação em vários países do mundo e são importantes para dar mais segurança aos frequentadores de locais com grandes movimentações. O cliente se sentirá mais seguro em um local dotado do sistema. Será fundamental também para grandes empresas garantirem um ambiente seguro no trabalho.”, afirma Agenor Chaves Netto, um dos fundadores da Setec.

O registro termográfico identifica por meio de cores, quais áreas são mais quentes ou frias, de acordo com uma padronização. Os tons frios (verde/azul) indicam temperaturas baixas, enquanto as quentes (laranja/vermelho) sinalizam temperaturas mais elevadas. A termografia por infravermelho identifica pessoas febris e é importante para o funcionamento seguro de espaços de grande movimentação como hospitais, aeroporto, escolas, shoppings centers e a própria rodoviária.

O Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek, por exemplo, é o primeiro do país a utilizar a tecnologia instalada pelo Grupo.

“Adquirimos um lote inicial de 200 câmeras, mas já são muitos os pedidos para a sua instalação. Este equipamento está sendo disputado por empresas de diversos países, mas conseguimos adquiri-lo”, completa Paulo Henrique Chaves, diretor comercial da Setec.