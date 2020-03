Resultado de exame de Coronavírus em Valparaíso sai ainda hoje (11)

PUBLICIDADE 

Cláudio Py e Marcus Eduardo Pereira

Acompanhada pela mãe, uma mulher com suspeita de coronavírus deu entrada, na tarde desta terça-feira (10), em uma unidade de saúde de Valparaíso de Goiás. A paciente, de 28 anos, chegou do exterior há 14 dias, após viagem que durou cerca de um mês. O voo dela, no entanto, teve conexão com o aeroporto de Roma, na Itália.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Valparaíso de Goiás, Alyane Ribeiro, a paciente procurou a unidade médica assim que começou a sentir os sintomas da gripe (febre, tosse e dores musculares). “Ela chegou usando máscaras apropriadas e estava com as mãos devidamente higienizadas. Essa consciência dela é muito importante para lidar com esses casos”, disse.

O atendimento, segundo a diretora municipal de vigilância em saúde de Valparaíso de Goiás, Leidimar Soares da Silva, foi rápido e eficiente. “A paciente foi atendida em um local isolado. Consequentemente, ligamos para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEV) para pegar as recomendações. Além disso, tivemos diferentes capacitações para seguir o protocolo corretamente. Dessa forma, nós, da vigilância, fizemos as coletas necessárias para o diagnóstico e encaminhamos para o laboratório adequado. O resultado pode sair ainda hoje”, afirma.

Para Leidimar Soares da Silva, o processo de treinamento da equipe de vigilância foi importante para assegurar que os atendimentos fossem feitos de forma correta e calma, evitando alarde desnecessário. “Nós estamos preparados e o Estado está nos aparando. Além disso, temos bastante experiência, então estamos tranquilos”, complementa.

A diretora municipal de vigilância em saúde também afirmou que a paciente se encontra em isolamento domiciliar e apresentou estabilidade no estado de saúde. Até o presente momento, a mãe de paciente não apresentou nenhum sintoma do coronavírus.